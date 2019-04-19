متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة السورية رويدا عطية جمهورها بمقطع فيديو لطفلها “زين” حيث ظهر وهو يشاهد التلفاز، وعلّقت رويدا قائلة: “هيك بنحب نشوف التي في باليز ويسعد صباحكم”. ونال الفيديو إعجاب الكثير من جمهورها، وانهالت التعليقات مُؤكّدين على إعجاب ببراءة طفلها. على الجانب الآخر، أطلقت عطية أخيرًا أغنية بعنوان “كيفيك يا حب” من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي الرئيس، أمّا الإنتاج فلشركة المولى بروداكشن.

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كانت هذه تفاصيل خبر صباح مليء بالبراءة وخفة الدم.. رويدا عطية تنشر هذا الفيديو لطفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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