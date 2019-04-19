وائل كفوري يسيطر على حفلات لبنان من العاصمة بيروت وصولًا إلى الشمال والجنوب.. فماذا يخبىء بعد لنا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لجدول صيفي مزدحم بالحفلات والمهرجانات التي سيحييها في لبنان وعدد من البلدان العربية.

وعلى صعيد المهرجانات اللبنانية، كشف وائل حتى اللحظة عن ثلاث من أضخم الحفلات التي سيلتقي فيها الجمهور ومحبّيه. في 22 حزيران/يونيو سيحيي حفلًا كبيرًا ضمن “مهرجان طرابس الدّولي” في شمال لبنان بعنوان “طرابس حياة”، والحفل الثاني الذي أسدل وائل الستار عليه هو ضمن فعاليات “أعياد بيروت” يوم 11 تموز/يوليو والذي سيكون الوحيد له في العاصمة اللبنانية، أمّا الحفل الثالث الذي تم الكشف عنه هو ضمن فعاليات “مهرجانات صيدا” في الجنوب يوم 23 آب/أغسطس.

ومن المتوقع أن يكشف وائل كفوري خلال الأيام المقبلة عن الحفلات الأخرى في أجندته الفنية لصيف هذا العام، فماذا يخبىء بعد لنا؟

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال وائل كفوري الفنية كانت أغنية “ولاد الحرام” (كلمات منير بو عساف ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد) وحققت أكثر من ستة ملايين مشاهدة منذ إطلاقها عبر قناة وائل كفوري على موقع “يوتيوب” الشهير.