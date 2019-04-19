ماغي بو غصن في رسالة مبهمة: “إنت ممثل لعرضك الأول والأخير”

متابعة بتجــــــــــــرد: تخوض النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل جديد يحمل اسم “بروفا”، ويشاركها فيه الفنان المصري أحمد فهمي.

وبعد اسدال الستار على البوستر الرسمي الخاص بالعمل والذي يجمعها مع أحمد فهمي، كشفت ماغي بو غصن عن ملصق إعلاني لها وحدها خاص بـ”بوفا”، وبتعليقها عليه وجهت رسالة مبهمة إلى المتابعين أكدت لهم من خلالها أن كل شخص بينهم هو بطل لقصة حياته فكتبت: “بدون نص.. بدون أدوات.. وحيد ع الخشبة.. وحيد ورا الكاميرا اللي هيّي عين كل اللي حواليك.. إنت ممثل بدون تمرين لعرضك الأول والأخير.. اللي إسمو حياتك”.

وتواصل ماغي بو غصن، حاليًا تصوير مشاهدها بـ “بروفا” مع أحمد فهمي، وعدد من الفنانين العرب للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “بروفا” هو من تأليف، سيناريو وحوار يم مشهدي، إخراج رشا هشام شربتجي وإنتاج شركة “إيغل فيلمز” لصاحبها المنتج جمال سنان.

ويعد فيلم “تايم أوت”، أحدث أعمال ماغي بو غصن السينمائية، وشاركها بطولته كل من يورجو شلهوب، سام صباغ، أبو طلال، سمارة نهرا، زينة زيادة، وهو سيناريو وحوار كلود صليبا ومن إخراج رامي حنا.