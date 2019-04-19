خاص- ناصيف زيتون بين المفاجآت والملايين

أكد النجم ناصيف زيتون في حديث مع موقع “الخليج 365” الى انه يحب التعامل مع يوسف حرب وسعيد بالمشاركة ضمن رحلة “ستارز اون بورد” للمرة الرابعة.

واشار “زيتون” الى ان ألبومه الجديد سيطرحه تباعاً على المنصات الرقمية الموسيقية.

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ورداً على سؤال هل يفكر بتصوير احدى اغنيات الالبوم، لفت ناصيف الى ان طرح الالبوم لا زال في بداياته ولكن لديه فكرة معينة لتصوير أغنية ولكن تحتاج الى بعض الوقت لتكتمل الصورة أكثر.

وتابع مشيراً الى انه سيعمد الى طرح الاغنيات على طريقة ليريك فيديو حالياً. وكشف ان يوم السبت سيطرح أغنية جديدة بعنوان “أزمة ثقة”.

وكان ناصيف قد بدأ بحملة إطلاق ألبومه الجديد بالكشف عن الأغنية الأولى “كرمال ألله” التي تصدّرت المرتبة الأولى على جميع المتاجر الرقميّة العالميّة للموسيقى، ووصلت الى 7.8 ملايين مشاهدة بعد شهر على طرحها على قناته على يوتيوب. ثم أصدر منذ اسبوعين الأغنية الثانية بعنوان “ما بظن”، التي تخطت حاجز الـ 6.3 ملايين مشاهدة على قناته على يوتيوب.