Apr 19, 2019 بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الغربية، اطلق الفنان رفيق خويري ترتيلة دينية. Advertisements وتحت عنوان “مع آلامك يا يسوع وآلام المريضين والموجوعين في العالم”، طرح “خوري” بصوته المميز”اليوم علق” على حسابه على فايسبوك. من جهة اخرى، نشر “خويري” صور على حسابه على فايسبوك تجمعه مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وعلق على الصور قائلاً: “قرببا عمل فني كبير. . . سيد بكركي والمشرق”. لسماع الترتيلة







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كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع الآلام، رفيق خويري يطرح “اليوم علق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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