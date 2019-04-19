ياسين يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة مُؤثِّرة

جمعت قصة حُبّ شهيرة بين الفنان آسر ياسين وزوجته كنزي عبدالله، منذ أول لقاء بينهما وبخاصة أنهما تخرّجا في نفس الجامعة، حيث وقع آسر في غرام كنزي من النظرة الأولى حسب ما أكد في أكثر من لقاء، ولذلك يسعى آسر إلى أن يؤكد على مدى حبه لزوجته في كل مناسبة.

واحتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه على "إنستغرام"، إذ نشر صورة لهما وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد حبي كنزي، أتمنى لك مزيدا من الحياة والضحك معا".

ورد الفنان آسر ياسين على بعض الإشاعات التي ترددت من قبل بأن زوجته تكبره سنا، نافيا ذلك متهما أحد الأشخاص بنشر هذا على لسانه، لكنه وصف الحديث بأنه غير حقيقي ولم يتطرق له أبدا، وأن زوجته ليست أكبر منه في السن.

وحرص عدد من الفنانين العرب والمصريين على تهنئة زوجة آسر ياسين بعيد ميلادها، فعلقت الفنانة كندة علوش على صورة أسر وزوجته قائلة: "عيد ميلاد سعيد لصديقتي الجميلة والرائعة والاستثنائية كنزي عبدالله"، بينما كتبت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يحفظكم".

تحدث آسر ياسين في أكثر من لقاء عن قوة علاقته بزوجته وحبه لها، ولذلك يحرص على وجودها معه في جميع المناسبات الفنية وغيرها، وعلى الرغم من رفض آسر ظهور زوجته وأولاده على "السوشيال ميديا" لكنه يرغب في وجودهم بشكل إيجابي وتقديم صورة مختلفة عن حياته الشخصية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين خلال الفترة الماضية فيلم "تراب الماس" الذي حقق إيرادات كبيرة، بينما يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم بعض المسلسلات منها "النصابين" الذي تشاركه البطولة فيه النجمة نيللي كريم ومسلسل "شبر مية".

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