شاهد.. كيم كاردشيان تجيب على سؤال حير متابعيها!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 09:00 صباحاً - أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، جدلا وحيرة بين معجبيها، بسبب فيديو تم تصويره الأسبوع الماضي، بداخل قصرها الفخم في مدينة كالاباساس في لوس أنجلوس.

ولم يهتم معجبو كارداشيان كثيرا في الفيديو، بالأسئلة الـ 73 التي وجهت لها من جانب محرري مجلة “فوغ”، بقدر ظهور قصرها خاليا تماما من أحواض المياه.

وتسببت اللقطات في تساؤل عدد كبير من معجبي كيم كارداشيان حول السر وراء خلو قصرها الفخم من أحواض المياه، حتى أجابتهم على اللغز المحير في فيديو شاركته، أمس الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت كارداشيان لمعجبيها، أن السطح الذي يسقط عليه ماء الصنبور في قصرها أملس، ويساعد على تدفق الماء إلى فتحة لتصريف الماء، وأنه مهما كانت قوة تدفق الماء، فإن السطح يعمل بطريقة مثالية لمنع انسكابه على الأرض.