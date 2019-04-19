شاهد.. كاظم الساهر يشعل حفله الاول في جدة!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 09:00 صباحاً - أشعل الفنان كاظم الساهر أجواء حفله الأول بجدة بمجموعة من أشهر أغانيه وفي حضور جماهيري كبير في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وشهد حفل كاظم الساهر اللية في جدة حضور جماهيري ضخم وتفاعل جماهيري كبير امتد من جمهور الحفل إلى جمهور مواقع التواصل خاصة لتقديم كاظم الساهر مجموعة من أغانيه الشهيرة.

وتفاعل الجمهور مع أغاني كاظم الساهر في الحفل ومنها “مدرسة الحب”، “العزيزين”، “هل عندك شك”، “احبيني” و “قولي احبك” و “كل العشق” وغيرها، واختتم حفلته وسط تصفيق حاد من الجمهور.

ويحيي كاظم الساهر حفلين جديدت بالسعودية غداً وبعد غد في الخبر والرياض ضمن جولة غنائية يقوم بها بالسعودية هذه الأيام، ونشر كاظم الساهر أمس فيديو للحظة وصوله لجدة استعداداً لجولته الغنائية الجديدة.