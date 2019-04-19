شاهد.. تامر حسني يحيي حفلا ضخما في الرياض على مسرح فرعوني!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 09:00 صباحاً - أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

ويعد هذا الحفل هو الرابع لتامر في السعودية والأول له في الرياض، وقدم خلاله مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا من كل محبيه وعشاقه مثل “عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، ارجعلي” وغيرها من الأغاني، وكان المسرح الذي غنى عليه تامر على الطراز الفرعوني بخلفية أبو الهول وظهر الحفل بشكل مصري سعودي.

وقد نشر تامر حسني صورا من الحفل وشكر الجمهور السعودي قائلا: “الف شكر جماهير الرياض بالسعوديه كان حفل فوق الممتاز ونجاحه إستثنائي كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جداً وخصوصاً اننا حققنا مع بعض اعلى نسبة حضور جماهيري في الرياض و تاني حاجه روعة المسرح الفرعوني العالمي وكل العمالقه اللي اشتغلوا على المسرح دا شكراً لكل من ساهم في انجاح الحفل شكراً هيئة الترفيه السعودي على مجهودكم الخرافي.. شكراً شركة 360 على التنظيم العالمي الضخم .. كل الشكر والتقدير للمملكه العربيه السعوديه”.

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