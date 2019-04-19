متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لطرح أغنية جديدة بعد شهر رمضان المبارك وتحديدًا في فترة عيد الفطر.
وتنشغل مايا دياب حاليًا بالعمل على ثلاث أغنيات ستختار واحدة لطرحها، على أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب أيضًا.
على صعيد آخر، تواصل مايا دياب تصوير حلقات برنامجها الخاص “هيك منغني” والذي تعرضه أسبوعيًا شاشة “ام تي في” اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية “يصفّوا حكي” التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة مايا دياب لجمهورها في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.