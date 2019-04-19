مفاجأة مايا دياب لجمهورها في عيد الفطر

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لطرح أغنية جديدة بعد شهر رمضان المبارك وتحديدًا في فترة عيد الفطر.

وتنشغل مايا دياب حاليًا بالعمل على ثلاث أغنيات ستختار واحدة لطرحها، على أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب أيضًا.

على صعيد آخر، تواصل مايا دياب تصوير حلقات برنامجها الخاص “هيك منغني” والذي تعرضه أسبوعيًا شاشة “ام تي في” اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية “يصفّوا حكي” التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.