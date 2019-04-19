أحلام عن أصالة: “ظلمتني” والأخيرة تعتذر.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن كانت قد أثنت على أغنية وكليب “بنت أكابر” من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت النجمة الإماراتية أحلام إلى أنها تحدثت عن العمل لإعجابها بما قدّمته فيه الفنانة أصالة، وقالت في ردّها على أحد المغردين أنها لا تنتظر من الأخيرة أو من غيرها ردّ.

وتابعت أحلام كلامها، مشيرةً إلى أن أصالة ظلمتها كما أكدت أنها تحترم وتقدّر أصالة حتى تعتذر عن ظلمها لها، فكتبت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “انتي تفتكرين اني انتظر منها او من غيرها اصلاً رد انا كتبت لها كفنانه فقط قدمت فن جميل وياما كتبت لي اصاله الكثير مع صدور البومي او اغانيي ولو ظلمتني بتظل غاليه كفنانه اقدرها واحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين شكراً على محبتكم”.

من جانبها ردت أصالة على كلام أحلام عنها عبر حسابها على “تويتر”، وطالبتها بأن تجعل الخلافات بينهما فقط، دون الكشف عنها أمام الجمهور، كما وطلبت منها أن تسامحها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

فكتبت أصالة: “أحلام ياعزيزتي دائماً… خلّلي الّلي بيننا بيننا ، ومابدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم ، خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني خصوصاً وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكراً جزيلاً (هي من جدّ شكراً ) وخلص”.

لترد بعدها أحلام بسلسلة تغريدات وتختمها بالقول: “وحياه تاجي سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لاني بغني بضمير”.