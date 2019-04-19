بيونسيه تكشف تفاصيل تجربتها المروعة في حمل التوأم

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية بيونسيه عن مضاعفات الحمل المروعة التي عانت منها أثناء حملها وولادة توائمها “سير كارتر” و”رومي”، في فيلمها الوثائقي الجديد “العودة إلى الوطن Homecoming، والذي يتناول قصة حياة النجمة العالمية.

تحدثت “بيونسيه” عن ما قبل تسمم الحمل، أو مقدمات الارتعاج Preeclampsia، وهي حالة طبية يصاحب الحمل فيها ارتفاع ضغط الدم، وهو أكثر شيوعًا عند النساء من ذوات الأصل الإفريقي بنسبة 60% أعلى من النساء البيض في الولايات الأمريكية، وهن بذلك في خطر أكبر 4 أضعاف من الموت في الولادة.

عندما تصبح المرأة حاملا، يجب أن تنمو الأوعية الدموية لتزويد الكيس المغذي والواقي والمشيمة التي تدعم نمو الطفل، ولكن في بعض الأحيان هذه الأوعية الدموية لا تتطور بشكل صحيح، ونتيجة لذلك يعمل القلب بجد أكبر لضخ الدم من خلال هذه الممرات الضيقة، وهو ما يؤدي إلى رفع ضغط الدم للمرأة.

ويؤثر عادة على الحمل الأول، والنساء الشابات أو أولئك اللاتي على مشارف الـ40، وأيضًا أثناء الحمل في أكثر من طفل.