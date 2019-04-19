نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري ويشعل الأجواء في الرياض – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة الرياض مساء 18 نيسان/أبريل الجاري.

الآلاف من محبّي تامر حسني توافدوا من كل أرجاء السعودية لملاقاته، حيث أقيم الحفل على أرض بمساحة ملعبي كرة قدم، فتخطى الجمهور كل التوقعات وسجّل حفل نجم الجيل أكبر حضور جماهيري لحفل غنائي في المملكة.

قدّم تامر حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فأشعل أجواء المسرح الذي تم تصميمه بالنقش الفرعوني تقديرًا لمكانة الجيل الفنية الكبيرة في قلوب الجمهور السعودي.

وتخطى تفاعل الجمهور مع تامر كل التوقعات فحاصروه بهتافات الترحيب تعبيرًا منهم عن سعادتهم بتواجده بينهم، فردّدوا معه كلمات الأغاني على وقع موجات تصفيق حارّة لم تهدأ ولا حتى للحظة واحدة.

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وأعرب تامر عن سعادته بالنجاح الإستثنائي للحفل حيث شارك الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات مميّزة من الأمسية وكتب بتعليقه عليها: “الف شكر جماهير الرياض بالسعوديه كان حفل فوق الممتاز ونجاحه إستثنائي كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جداً وخصوصاً اننا حققنا مع بعض اعلى نسبة حضور جماهيري في الرياض وتاني حاجه روعة المسرح الفرعوني العالمي وكل العمالقه اللي اشتغلوا على المسرح دا شكراً لكل من ساهم في انجاح الحفل شكراً هيئة الترفيه السعودي على مجهودكم الخرافي.. شكراً شركة 360 على التنظيم العالمي الضخم كل الشكر والتقدير للمملكه العربيه السعوديه”.

ويعد هذا الحفل الرابع للنجم تامر حسني الذي يحمل شعار “كامل العدد” في السعودية، حيث كان قد أحيا أنجح حفلات “مهرجان موسم الشرقية” في مدينة الخبر مساء 23 آذار/مارس الجاري، وحفلًا كبيرًا آخر خلال شهر شباط/فبراير الماضي بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية، أمّا حفله الأوّل في المملكة فكان في شهر آذار/مارس من عام ٢٠١٨.