"The Rain" يعود بموسمه الثاني على Netflix

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت شبكة Netflix موعد إطلاق الجزء الثاني من موسم المطر (THE RAIN) في العام الجاري. ""الخليج 365"" تُطلعكم على تفاصيل هذه الدراما الدستوبية (dystopian drama) بجزئها الجديد الذي يطرح الجدلية "إلى أي مدى يمكنكم التضحية لحماية من تحبهونم؟ هل يوجد شخصٍ يشعر بالأمان لوحده؟ وهل يمكنكم البقاء على قيد الحياة بمفردكم؟".

ولقد أعلنت Netflix أن العرض الأولي لهذه الدراما الناطقة باللغة الدنماركية سيكون بتاريخ 17 مايو المقبل.

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لوجينبيل

وقالت كيلي لوجينبيل، نائبة رئيس الإصدارات الدولية في Netflix: "نحن متحمسون حقًا للانضمام إلى فريق الموهوبين والمبدعين المذهلين، ولدينا لموسم آخر."

وأضافت: "هذا المسلسل له قصة إنسانية قابلة لإعادة الصياغة في جوهرها ويتناول مواضيع عالمية يمكن لأي شخص أن يتعاطف معها. فوصول الموسم الأول إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم ، يثبت مرة أخرى أن القصص القوية يمكن أن تتجاوز الحدود".

وعلى ما يبدو فإن معظم أبطال الجزء الأساسي سيشاركون في الموسم الثاني. ما يعني أن ألبا أوجست ستعود إلى في دور سيموني أندرسن ولوكاس لينجارد تونيسن في دور أخيها راسموس.

وسيتابع ميكيل بوي فولسجارد بدور مارتن إلى جانب سوني ليندبيرغ في دور جان وجيسيكا ديناج في دور ليا. كما سيعود لارس سيمونسين ليلعب شخصية فريدريك الأب والد أندرسن.

وفي غياب التفاصيل عن نضمون القصة الجديدة، تشير التوقعات الى انطلاق الموسم الجديد من نهاية الحبكة السابقة. حيث قال كبير المحررين والمؤلفين المشاركين يانيك تاي موشولت: "نحن ممتنون للغاية لنجاح العرض والاستجابة الإيجابية الساحقة من الجمهور، متحمسون حقًا لأن نكون قادرين على القيام بموسم ثانٍ من The Rain. ولا يزال لدينا الكثير من القصص لنخبرها عن شخصياتنا والمزيد لاستكشافها في عالمنا ولا يمكننا الانتظار حتى يتمكن الجميع من رؤيتها ".