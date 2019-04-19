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علميا هما عمليا لا .. مشاهير تغيروا بشكل خيالى من أجل الفن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلب الفن التضحية دائمًا من أجل صنع تحفة فنية تترك طفرة في عالم السينما، وأثناء محاولة فريق التمثيل للاقتراب من الصورة المثالية، يفعلون أشياء غير منطقية بالنسبة لنا، مثل ارتداء أزياء ثقيلة في الصيف، وضع شعر مستعار، عدة طبقات من المكياج على وجوههم، لكن هذا ليس كل شيء، في بعض الأحيان يتعين عليهم القيام بما هو أكثر من ذلك، ربما خسارة الكثير من الوزن أو زيادته، تغيير في الملامح تمامًا، أو تحويل من رجل لأنثى والعكس.

جوني ديب  في دور جيمس وايتي بولجر .. من فيلم بلاك ماس 2015
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تيلدا سوينتون في دور السيدة سيلين فيلنوف ديسجوف أوند .. فندق جراند بودابست 2014

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جلين كلوز في دور ألبرت نوبس .. ألبرت نوبس 2011

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جاريد ليتو في دور مارك تشابمان قاتل جون لينون .. الفصل 27 عام 2006

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 روني مارا في دور ليسبيث سالاندر .. The Girl with the Dragon Tattoo 2011

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هوجو وافز في دور ممرضة نوكاس .. سحابة الاطلس 2012

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هالي بيري في دور جوكاستا آيرز  .. سحابة الاطلس 2012

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خافيير بارديم في دور رامون سامبدرو .. البحر في الداخل 2004
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كيت بلانشيت في دور جود كوين بوب ديلان في الستينيات .. أنا لست هناك 2007

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نيكول كيدمان في دور فرجينيا وولف .. الساعات 2002

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