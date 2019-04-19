علميا هما عمليا لا .. مشاهير تغيروا بشكل خيالى من أجل الفن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلب الفن التضحية دائمًا من أجل صنع تحفة فنية تترك طفرة في عالم السينما، وأثناء محاولة فريق التمثيل للاقتراب من الصورة المثالية، يفعلون أشياء غير منطقية بالنسبة لنا، مثل ارتداء أزياء ثقيلة في الصيف، وضع شعر مستعار، عدة طبقات من المكياج على وجوههم، لكن هذا ليس كل شيء، في بعض الأحيان يتعين عليهم القيام بما هو أكثر من ذلك، ربما خسارة الكثير من الوزن أو زيادته، تغيير في الملامح تمامًا، أو تحويل من رجل لأنثى والعكس. جوني ديب في دور جيمس وايتي بولجر .. من فيلم بلاك ماس 2015 تيلدا سوينتون في دور السيدة سيلين فيلنوف ديسجوف أوند .. فندق جراند بودابست 2014 جلين كلوز في دور ألبرت نوبس .. ألبرت نوبس 2011 جاريد ليتو في دور مارك تشابمان قاتل جون لينون .. الفصل 27 عام 2006 Advertisements روني مارا في دور ليسبيث سالاندر .. The Girl with the Dragon Tattoo 2011 هوجو وافز في دور ممرضة نوكاس .. سحابة الاطلس 2012 هالي بيري في دور جوكاستا آيرز .. سحابة الاطلس 2012 خافيير بارديم في دور رامون سامبدرو .. البحر في الداخل 2004

كيت بلانشيت في دور جود كوين بوب ديلان في الستينيات .. أنا لست هناك 2007 نيكول كيدمان في دور فرجينيا وولف .. الساعات 2002

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