الموسم الثالث من "كابتن أنوش" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة رندا البحيري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر الموسم الثالث من مسلسل "كابتن أنوش" . وعلقت: "كابتن أنوش على إم بي سي مصر في رمضان ٢٠١٩". "كابتن أنوش"، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد علي رزق، حمدي الوزير، ومحمود حافظ، وإخراج معتز التوني.

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