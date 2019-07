بالصور.. كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها كورتني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا تجمعها بشقيقتها كورتني كارداشيان.

وكتبت كيم، في تعليقها على الصور: "عيد ميلاد سعيد كورتني، لا أستطيع أن أتخيل حياتنا التي عشناها بدونك، الحياة حلم أن تمر مع شقيقة مثلك لقد علمتيني الكثير طوال الحياة، أنت أم رائعة وصديقة رائعة! لا يمكنني الانتظار للاحتفال بك الليلة! أحبك أكثر مما تتخيلي".

كورتني كارداشيان مصممة أزياء ونجمة تلفزيون الواقع اكتسبت شهرتها من تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، والدها هو روبرت كارداشيان.