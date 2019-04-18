كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 11:37 مساءً - انتشرت في الآونة الاخيرة آخر مقابلة أجرها الاعلامي وائل الإبراشي مع الممثلة مريم فخر الدين، التي تعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد بطولات الافلام بـ 400 فيلم، فضلاً عن إنتاج تسعة أفلام، وقيل انها كانت تقع في غرام كل ممثل تمثل معه لترد قائلة : “مش معقولة كل واحد هامثل معاه هاحبه وإلا كنت اتجننت”.
وتكلمت عن علاقتها بالممثل الراحل رشدي أباظة، الذي كان أحد أصدقائها وذات مرة فاجأها بزيارة في منزلها وجاب معه “الكباب” و”الويسكي”: “رشدي كان بيبصبص لي جالي البيت وفتح قفل الباب بمسدسه”، موضحة أن أثر الطلقة مايزال موجوداً في الباب إلى الآن.
وأضافت أنها ذهبت إلى والدتها لتخبرها بوجود رشدي أباظة، فردت والدتها عليها “إزاي ده؟” فقررت مقابلته “فتحنا الباب لقيناه جايب كباب ووسكي وبيشرب في الصالون وأول ما شاف أمي سلم عليها وفضلت تاكل وتسكر معاه”.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم فخر الدين في آخر حوار لها: رشدي أباظة جاب كباب وويسكي فتح باب بيتنا فاكرني ست سهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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