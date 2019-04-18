شاهدوا صفاء سلطان تعرّف الجمهور على موهبة أخيها.. وتعدهم بمفاجأة قريبا

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 11:37 مساءً - نشرت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ مقطع فيديو لأخيها سلطان سلطان الذي قام بغناء اغنية “​خلصت الحكاية​” للفنان اللبناني آدم، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت صفاء الى ان اخيها يمتلك صوت جميل واحساس مرهف، كاشفة عن مفاجأة ستعلن عنها قريبا، حيث انها علّقت على المقطع قائلة: “خلصت الحكايه بصوت اخي صاحب الاحساس العالي سلطان سلطان واستنونا بمفاجأه حلوه كتير قريباً…soon