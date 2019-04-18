كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 11:37 مساءً - نشرت الممثلة السورية صفاء سلطان مقطع فيديو لأخيها سلطان سلطان الذي قام بغناء اغنية “خلصت الحكاية” للفنان اللبناني آدم، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
واشارت صفاء الى ان اخيها يمتلك صوت جميل واحساس مرهف، كاشفة عن مفاجأة ستعلن عنها قريبا، حيث انها علّقت على المقطع قائلة: “خلصت الحكايه بصوت اخي صاحب الاحساس العالي سلطان سلطان واستنونا بمفاجأه حلوه كتير قريباً…soon
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صفاء سلطان تعرّف الجمهور على موهبة أخيها.. وتعدهم بمفاجأة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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