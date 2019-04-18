شاهدوا مايا دياب ترقص في الشارع بعفوية على اغنية “يا بتاع النعناع”

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 11:37 مساءً - هنأت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ مدير أعمالها المصري حمدي بدر بمناسبة عيد ميلاده وذلك على طريقتها الخاصة. ونشرت مايا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نزولها من السيارة ورقصها على اغنية “يا بتاع النعناع” برفقة بدر في احد الشوارع، وذلك ضمن أجواء عفوية وفرحة مميزة. وعلّقت مايا على الفيديو قائلة: “خيي من ام تانية..بحبك كتير وينعاد عليك بهالرقصة الحلوة والغنية الحلوة “.

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