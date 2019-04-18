"الموتى الأحياء" و"إلتون جون" أبرز الأفلام المتنافسة في مهرجان كان

أعلن مدير مهرجان "كان" السينمائي تيري فريمو، الخميس، تشكيلة الأفلام التي ستعرض في الدورة الـ72 التي ستبدأ في مايو/أيار في الريفيرا الفرنسية.

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ووصف التشكيلة بأنها مزيج من "الرومانسية والسياسة"، وتُسلط الضوء على تنويعة مختلفة من الشخصيات من الموتى الأحياء إلى الرسامين والمهاجرين.

وأوضح أن من أهم الأفلام التي ستعرض ستكون معركة بيل موراي مع الموتى الأحياء وسيرة المغني إلتون جون لكن يبدو على الأرجح أن المخرج كوينتن تارانتينو سيغيب عن المهرجان لأن فيلمه الأحدث "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود) لم يكتمل بعد، والذي كان من المتوقع أن يشارك في الدورة.

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وقال فريمو إن الفيلم وهو من بطولة براد بيت وليوناردو دي كابريو ومارجو روبي لا يزال في مرحلة ما بعد الإنتا، مضيفاً أن فرص انضمام الفيلم للتشكيلة ضئيلة.

وأردف قائلاً: "أتمنى له التوفيق، أتمنى أن يكون مستعداً، وأتمنى فوق كل شيء أن يصنع فيلماً جميلاً، ما شاهدته منه حتى الآن رائع".

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان بعرض فيلم "الموتى لا يموتون" (ذا ديد دونت داي) للمخرج جيم جارموش، وسيكون الفيلم واحداً من 19 فيلماً تتنافس على جائزة السعفة الذهبية.

وتدور أحداث الفيلم عن بلدة أمريكية صغيرة تتعرض لحصار من الموتى الأحياء، وأثار الفيلم حالة من الحماس بسبب أبطاله وهم من نجوم السينما، مثل: بيل موراي، وتيلدا سوينتون، وإيجي بوب، وداني جلوفر وسيلينا جوميز.