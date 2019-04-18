متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري سيد رجب إنه سيسعى إلى عمل جديد يحمل اسم "عيد العيلة" لإحياء الروابط بين أفراد الأسرة، موضحًا أن نجاحه في هذا الأمر سيكون أكبر دليل على نجاح مسلسله "أبو العروسة".
وأعرب في تصريحات إعلامية عن سعادته لتكريمه عن نجاح مسلسل "أبو العروسة" وردود الأفعال التي تلقاها عن دوره.
وعن وجود جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة"، أكد سيد رجب أنه ليس لديه أي فكره عن هذا الأمر، وإن كان يتمنى ذلك بعد نجاح المسلسل.
وتحدث الفنان المصري في فيديو "فوشيا" عن حضوره حفل زفاف فتاة يتيمة طلبت وجوده في فرحها.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد رجب: انتظروا "عيد العيلة" قريبًا.. وهذا ما قاله عن "أبو العروسة"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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