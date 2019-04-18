شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وماجد المصرى يصوران أول مشهد يجمعهما فى الصليبة بأحداث "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجمان محمد رمضان وماجد المصرى أول مشهد يجمع بينهما فى أحداث مسلسل "زلزال"، فى منطقة الصليبة بفيلا أشرف عبد الباقى، أمس الأربعاء، وتضمن المشهد لقاء "حربى" يجسده محمد رمضان مع "خليل كتخة" يجسده ماجد المصرى لسداد قسط الأرض الأخير الذى اشتراها رمضان من الأخير داخل مزرعته الخاصة بعد عودته من الكويت.

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.