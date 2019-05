شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطباق مستوحاة من Game of Thrones للغداء فى مطعم.. هتختار إيه؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones، وذهبت ذات يوم إلى أحد المطاعم لتتناول وجبة الغداء، وحينما قمت بالإطلاع على القائمة "المينو" وجدت أسماء الأطباق مستوحاة من المسلسل، فأى طبق ستختار من "المنيو"؟.

هذه التجربة، حدثت بالفعل فى إحدى المطاعم الأجنبية، تزامنًا مع عرض حلقات الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones، والذى تستمر حلقاته حتى فى التاسع عشر من مايو المقبل.



Game of Thrones dinner

جاءت قائمة أطباق الغداء "المنيو" متضمنة 7 أطباق مختلفة، مستوحاة من أحداث وعوالم المسلسل العالمى الشهير Game of Thrones.



The Wall in Game Of Thrones

طبق الجدار – The Wall

يتكون طبق The Wall من حساء الأرنب والجزر، والعسل، والنبيذ.



Storm’s End Game of Thrones

طبق نهاية العاصفة - Storm’s End

يتكون طبق نهاية العاصفة - Storm’s End من: الذرة، البازلاء، وصلصة روبرت. ويوصف هذا الطبق بـ"ملكة الممالك السبعة".



Essos game of thrones

طبق إيسوس – Essos

يتكون طبق طبق إيسوس – Essos من: صلصة الكريز، سلطة الرومان، شرائح لحم مدخن، ويوصف هذا الطبق بـ"أم التنانين".



dorne family in game of thrones

طبق Dorne

يتكون طبق Dorne من: لحم خروف، جوز الهند، والتفاح، والأرز البسمتى، والكاجو، ويوصف هذا الطبق بـ"Winter is Here".



king’s landing in game of thrones

طبق king’s landing

يتكون طبق king’s landing من: شوربة بلح البحر فى وعاء من الخبز، لحم الخنزير المقدد مع المشروم، ويوصف هذا الطبق بـ" Hand of the queen".



winterfell game of thrones

طبق winterfell

يتكون طبق winterfell من: لحم بيف مدخن، صوص Black bordelaise، بطاطس بالثوم، ويوصف هذا الطبق بـ" King of the North".



sansa in game of thrones

طبق For sansa with love

يتكون طبق For sansa with love من: كيكة الليمون، بالإضافة إلى طبقة من التوت، وكعة الزبدة، ويوصف هذا الطبق بـ" for the throne".