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القبض على مغنى الراب كوداك بلاك بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل تقرير عن القبض على مغني الراب كوداك بلاك بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة، وذلك نقلا عن موقع tmz، حيث أكد الموقع القبض على بلاك علي الحدود الأمريكية وبحوزته مخدر ماريجوانا وعدد من الأسلحة.

 

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مغني الراب كوداك بلاك ولد في 1997 في فلوريدا الجنوبية واعتاد على الدخول والخروج من إصلاحيات الأحداث كل فترة والأخرى وينتمي كوداك، الي أسرة من جزيرة هاييت مهاجرة الي فلوريدا.

 

 

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