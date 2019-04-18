شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مغنى الراب كوداك بلاك بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل تقرير عن القبض على مغني الراب كوداك بلاك بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة، وذلك نقلا عن موقع tmz، حيث أكد الموقع القبض على بلاك علي الحدود الأمريكية وبحوزته مخدر ماريجوانا وعدد من الأسلحة.
مغني الراب كوداك بلاك ولد في 1997 في فلوريدا الجنوبية واعتاد على الدخول والخروج من إصلاحيات الأحداث كل فترة والأخرى وينتمي كوداك، الي أسرة من جزيرة هاييت مهاجرة الي فلوريدا.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مغنى الراب كوداك بلاك بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.