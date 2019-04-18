نضال الشافعي لـ"الخليج 365": "شخصيتي في الملك لير تقيلة" وتقديم المسرحية مغامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف الفنان نضال الشافعي تقديم مسرح قطاع خاص لعرض كلاسيكي مثل "الملك لير" بالمغامرة الكبيرة، وأروع ما فيها حسب قوله إنها محسوبة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "(الملك لير) قُدمت من قبل على المسرح القومي وحققت نجاحًا كبيرًا وصدى واسع، والآن تعيد (كايرو شو) تقديمها على مسرح قطاع خاص، بطريقة أكبر وأعنف، وهو شيء يُحترم جدًا"، معربًا عن سعادته وفخره كونه أحد أعضاء فريق العرض، ولأنه يعمل تحت مظلة الفنان الكبير يحيى الفخراني والفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وسط كوكبة كبيرة من النجوم.

وعن تجسيده لدور "الشرير" إدموند الذي يغدر بوالده وشقيقه، قال "شكسبير متميز دايمًا بوجود تباين كبير بين شخصياته كتاباته، فنجد فيها الشخصيات الطيبة أوي والشريرة جدًا، وشخصية إدموند تقيلة وتحتاج لتفكير، وأتمنى أكون قدمتها بصورة جيدة".

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"الملك لير" إنتاج كايرو شو، إخراج تامر كرم، بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عزمي، محمد فهيم، ناصر سيف، أيمن الشيوي.

من ناحية أخرى، أعرب عن سعادته بمشاركته في مسلسل "قيد عائلي"، المعروض حاليًا على قناة DMC، ويشارك في بطولته الفنانة بوسي، الفنانة ميرفت أمين، الفنان عزت العلايلي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة ميرنا وليد، الفنان محمد رياض، الفنان صبري فواز، الفنانة سيمون، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن.