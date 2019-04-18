"مبيعرفش يوقف الكورة".. نبيل الحلفاوي يطالب بتغيير لاعب أهلاوي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على إضاعة وليد أزارو مهاجم الأهلي للفرص السهلة في الشوط الأول من مباراة بيراميدز.

وكتب الحلفاوي: "أزارو حتى لو هيسجل لازم يخرج.. عقبال مايسجل هدف بيضيع عشرة.. مابيعرفش يوقف كورة.. لازم يخرج وينزل أي حد.. أي حد.. ده عبء على الفريق".

وتفاعل عدد من متابعي الفنان نبيل الحلفاوي مع تغريدته حول أزارو، فمنهم من يرى أن وجوده ضروري ومنهم من طالب بتغييره.

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يُذكر أن النادي الأهلي خرج في الشوط المباراة الأول متأخرًا بهدف سجله كينو لاعب نادي بيراميدز.