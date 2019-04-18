مصطفى خاطر ينشر بوستر "طلقة حظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكوميدي مصطفى خاطر البوستر الدعائي لمسلسل "طلقة حظ" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلق مصطفى خاطر على البوستر بقوله: "عائلة عبدالصبور.. مسلسل طلقة حظ رمضان 2019".

وظهر مصطفى خاطر على البوستر وسط 6 سيدات، هن أيتن عامر وإيمي سالم وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين وهب مجدي.

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وتدور أحداث مسلسل "طلقة حظ" حول شاب بسيط من منطقة شعبية، متزوج، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى أنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.