بكلمات رومانسية.. حازم سمير يحتفل بعيد زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان حازم سمير، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته خلال احتفاله بعيد زواجهما.

وكتب حازم في تعليقه على الصورة: "اليوم يصادف يومًا لن أنساه أبدًا، يوم مليء بالسعادة والفرح والأمل، إلى حبي الوحيد، الصديقة الحقيقية، رفيقتي في الحياة وشريك الرحلة، لقد كنتِ السبب في كل ما أقوم به، أنتِ من تمنحيني القوة للمضي قدمًا والاستمتاع بالحياة، أنتِ السبب في استيقاظي كل يوم بابتسامة كبيرة على وجهي وأنت أيضًا السبب في لهفتي لأعود للمنزل بعد يوم طويل من العمل لمجرد أن أكون معك.. عيد زواج سعيد لنا يا ملكتي".

يُذكر أن الفنان حازم سمير يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل "ياسمينا" أو "ملكة الغجر" تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة حورية فرغلي، سامح الصريطي، فيفي عبده، وميار الغيطي.