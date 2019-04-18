إيرادات الأربعاء.. "The Curse of La Llorona" يحتل الصدارة و"Shazam" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 17 أبريل، إيراد قُدر بـ113 ألفًا و64 جنيهًا.

وجاء فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، في المركز الثاني، محققًا 85 ألفًا و266 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، بعد تحقيقه 37 ألفًا و845 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، والذي حقق 30 ألفًا و189 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، والذي حقق 28 ألفًا و131 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Hellboy" بعد تحقيقه 25 ألفًا و511 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "US" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 21 ألفًا و272 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، ووصلت إيرادادته لـ 20 ألفًا و191 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Triple Threat" بطولة Tony Jaa، محققًا 11 ألفًا و444 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Mission of honor" بطولة Iwan Rheon، بعد تحقيقه 9 آلاف و650 جنيهًا.