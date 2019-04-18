بالفيديو.. محمد رمضان: "أول مرة أشوف طلبة بتنط السور علشان تدخل المدرسة"

طرح النجم محمد رمضان فيديو أثناء تصويره مشهد من مسلسله الرمضاني المقبل "زلزال" في مدرسة السعيدية الثانوية، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلال الفيديو عدد من الطلاب و هم يقفزونسور المدرسة للتصوير معه، و علق كاتبا: "و انا بصور مسلسل زلزال في مدرسة السعيدية الثانوية .. كنت لأول مرة أشوف طلبة بتنط السور علشان تدخل المدرسة..ملحوظة :
يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا كليب "القمر"، و هو من كلمات و الحان فرغلي بلاكس، و إخراج ياسر سامي، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
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