بالفيديو.. محمد رمضان: "أول مرة أشوف طلبة بتنط السور علشان تدخل المدرسة"

طرح النجم محمد رمضان فيديو أثناء تصويره مشهد من مسلسله الرمضاني المقبل "زلزال" في مدرسة السعيدية الثانوية، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلال الفيديو عدد من الطلاب و هم يقفزون

سور المدرسة للتصوير معه، و علق كاتبا: "و انا بصور مسلسل زلزال في مدرسة السعيدية الثانوية .. كنت لأول مرة أشوف طلبة بتنط السور علشان تدخل المدرسة..ملحوظة :مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية مدرستي وأفتخر جمهوري العشق ربنا يوفقهم في دراستهم وحياتهم".

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا كليب "القمر"، و هو من كلمات و الحان فرغلي بلاكس، و إخراج ياسر سامي، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.