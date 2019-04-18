في ذكرى وفاتها الـ 25.. تعرف علي أهم المحطات في حياة عزيزة حلمي

يحل اليوم ذكرى وفاة الـ 25، للنجمة عزيزة حلمي، فهي من مواليد يوم الخميس الموافق 6 يونيو من عام 1929، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1942.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة عزيزة حلمي:-

1- ولدت النجمة عزيزة حلمي في الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشوارها الفني بدأ في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي و الفنانة فردوس محمد.

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2- تزوجت النجمة عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني، وأنجبت

منه ابنها الوحيد، وذات يومًا فقدت الفنانة الحنونة نجلها، حيث توفى بسبب و عكة صحية شديدة.

3- من أشهر أعمال الفنانة عزيزة حلمي في عالم السينما و التليفزيون و المسرح: "خديجة"، "بعد العاصفة"، "حياة واٌلام السيد المسيح"، "قبلني يا أبي"، "عدو المجتمع"، "عدل السماء"، "ليت الشباب"، "نرجس"، "البيت الكبير"، "القاتلة"، "حلاوة"، "ست الحسن"، "جماتي قنبلة ذرية"، "البنات شربات"، "ابن

الحلال"، "ليلة الغرام"، "وداعا يا غرامي"، "سيدة القطار"، "أولادي"، "حياتي إنت"، "غلطة أب"، "المساكين"، "النمر"، "كلمة حق"، "ليالي الحب"، "عصافير الجنة"، "أيامنا حلوة"، "قلوب حائرة"، "إغراء"، "صراع مع الحياة"، "طريق الأمل"، "الوسادة الخالية"، "لواحظ"، "عش الغرام"، "المراهقات"، "موعد مع الماضي"، "نصف عذراء"، "الضحية"، "حديث المدينة"، "الزوج العازب"، "الجزاء"، "أشجان"، "القاهرة"، "الأحضان الدافئة"، "سنة أولى حب"، "المليونيرة النشالة"، "المدمن"، "القط أصله أسد"، "الذل"، "الأغبياء الثالثة"، "رأفت الهجان"، "خادمة ولكن"، "الرقص مع الشيطان".

4- توفيت النجمة اللامعة عزيزة حلمي اليوم الاثنين الموافق 18 أبريل من عام 1994، عن عمر يناهز الـ 65 عاما.