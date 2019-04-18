يحل اليوم ذكرى وفاة الـ 25، للنجمة عزيزة حلمي، فهي من مواليد يوم الخميس الموافق 6 يونيو من عام 1929، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1942.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة عزيزة حلمي:-
1- ولدت النجمة عزيزة حلمي في الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشوارها الفني بدأ في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي و الفنانة فردوس محمد.
2- تزوجت النجمة عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني، وأنجبتمنه ابنها الوحيد، وذات يومًا فقدت الفنانة الحنونة نجلها، حيث توفى بسبب و عكة صحية شديدة.
3- من أشهر أعمال الفنانة عزيزة حلمي في عالم السينما و التليفزيون و المسرح: "خديجة"، "بعد العاصفة"، "حياة واٌلام السيد المسيح"، "قبلني يا أبي"، "عدو المجتمع"، "عدل السماء"، "ليت الشباب"، "نرجس"، "البيت الكبير"، "القاتلة"، "حلاوة"، "ست الحسن"، "جماتي قنبلة ذرية"، "البنات شربات"، "ابن
4- توفيت النجمة اللامعة عزيزة حلمي اليوم الاثنين الموافق 18 أبريل من عام 1994، عن عمر يناهز الـ 65 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها الـ 25.. تعرف علي أهم المحطات في حياة عزيزة حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.