بالتعاون مع نيكي ميناج.. كريس براون يطرح أحدث أغانيه

طرح النجم العالمي كريس براون أحدث أغنياته بعنوان "Wobble Up"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء كلا من النجمة العالمية نيكي ميناج، و نجم الراب العالمي جي إيزي. الغناء كلا من النجمة العالمية نيكي ميناج، و نجم الراب العالمي جي إيزي. يذكر أن الفنان العالمي كريس براون طرح مؤخراٌ كليب بعنوان "Back To Love"، و كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements



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