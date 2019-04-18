"هي دي مصر".. تجمع بين مصطفي قمر و نجوم الفن

كشف النجم مصطفي قمر، كواليس تصوير أوبريت بعنوان "هي دي مصر"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و الأوبريت من كلمات مدحت العدل، و الحان حميد الشاعري، كما يشاركه في الغناء كل من يسرا، هشام عباس، مروة ناجي، مصطفى حجاج، و

من المقرر طرحه قبل بداية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن الفنان مصطفي قمر يشارك في بطولة فيلم "قهوة بورصة مصر"، و هو بطولة كل من لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، أحمد صبري غباشي،

ريكو، هند طاهر، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة، ساندي علي، مدحت تيخا، محمد الطاحون، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم، حسن عبدالفتاح، هشام شرف، علي حمدي، إيناس النجار، حسام الجندي، شريف باهر، نجوى فؤاد، صلاح عبدالله، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مروة عبدالمنعم، و من تأليف علاء مرسي، و إخراج أحمد نور.