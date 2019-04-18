"هي دي مصر".. تجمع بين مصطفي قمر و نجوم الفن

كشف النجم مصطفي قمر، كواليس تصوير أوبريت بعنوان "هي دي مصر"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و الأوبريت من كلمات مدحت العدل، و الحان حميد الشاعري، كما يشاركه في الغناء كل من يسرا، هشام عباس، مروة ناجي، مصطفى حجاج، ومن المقرر طرحه قبل بداية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
يذكر أن الفنان مصطفي قمر يشارك في بطولة فيلم "قهوة بورصة مصر"، و هو بطولة كل من لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، أحمد صبري غباشي،
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