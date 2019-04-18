بالفيديو.. صبا مبارك تطرح برومو "عبور"

طرحت النجمة صبا مبارك برومو مسلسلها الرمضاني المقبل "عبور"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و المسلسل بطولة عدد من النجوم السوريين و الأردنيين، بالإضافة إلى فريق تمثيل من اللاجئين، استكمالاً لجهودها في تسليط الضوء على معاناة اللاجئين ومحاولة حلها، و المسلسل من تأليف ثُريا حمدة، و إخراج محمد الحكشي، و تدور أحداثه عام 2015 في إطار درامي اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول

الطفل ليث إلى المخيم وحيدًا، و يسلط الضوء على معاناة ومأساة اللجوء بشكل عام، ويستعرض قصص بعض اللاجئين الذين لجأوا إلى مُخيم الوصل بحثًا عن فرصة جديدة للحياة، وكيف يتفاعلون مع مجموعة من العاملين والمتطوعين من خلفيات وجنسيات مختلفة، وفي الوقت نفسه يُلاحق المسلسل قصص العاملين في المخيم من

الإدارة الإماراتية إلى العاملين الأردنيين والمتطوعين من جميع الجنسيات.

Advertisements

يذكر أن الفنانة الأردنية صبا مبارك، ولدت في أبريل من عام 1976، بالمملكة العربية السعودية، و يعود أصلها إلى بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن، حيث أن والدها أردني الأصل، و والدتها هي الفنانة الفلسطينية الأصل "حنان الآغا"، كما حصلت على شهادة البكالوريوس في المسرح من "جامعة اليرموك"، في إربد عام 2001، ثم بدأت الأرتباط بالفن عن طريقة والدتها و خالتها الممثلة "هيفاء الآغا"، و كان مسلسل "قمر وسحر" بعام 1998، هو أولى خطواتها في التمثيل، وتعد حالياً من نجمات الصف الأول في الدراما العربية بسبب قيامها العديد من البطولات التلفزيونية.