شاهد.. عمرو سعد يطرح البوستر الرسمي لـ "بركة"

طرح النجم عمرو سعد البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني المقبل "بركة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و المسلسل بطولة كل من كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، جولياشواشي، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، عمر زهران، إسلام جمال، مصطفي درويش، إنعام سالوسة، أحمد جمال سعيد، صلاح عبد الله، و من تأليف محمد الشواف، و إخراج محمود كريم.
يذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك في بطولة فيلم "حملة فرعون"، و هو من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، و بطولة كل من روبي، محمود عبد المغني، رامز أمير، حورية فرغلي، سوزان نجم الدين، مصطفي منصور، رابي سعد، أحمد التهامي، مايك تايسون، بيج رامي، قمر، هافبور جوليوس جورنسون، محمد لطفي.
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