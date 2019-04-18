شاهد.. عمرو سعد يطرح البوستر الرسمي لـ "بركة"

طرح النجم عمرو سعد البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني المقبل "بركة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و المسلسل بطولة كل من كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، جوليا

مصطفي درويش، إنعام سالوسة، أحمد جمال سعيد، صلاح عبد الله، و من تأليف محمد الشواف، و إخراج محمود كريم.

شواشي، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، عمر زهران، إسلام جمال،

يذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك في بطولة فيلم "حملة فرعون"، و هو من تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، و بطولة كل من روبي، محمود عبد المغني، رامز أمير، حورية فرغلي، سوزان نجم الدين، مصطفي منصور، رابي سعد، أحمد التهامي، مايك تايسون، بيج رامي، قمر، هافبور جوليوس جورنسون، محمد لطفي.