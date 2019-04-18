ليلى علوي توجه رسالة لجمهورها في اليوم العالمي للتراث

وجهت النجمة ليلى علوي رسالة لجمهورها، حيث نشرت بعض الصور التذكارية أثناء زيارتها لمدينة الأقصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت عليهم قائلة: "نحتفل اليوم مع العالم كله باليوم العالمي للتراث، يوم مهم بنتذكر فيه حضاراتنا المختلفة وبنلقي الضوء عليها ولحد

دلوقتي بنتعلم منها، لأن الهدف من اليوم ده هو تعزيز الوعي الثقافي بأهمية التراث الثقافي والمحافظة عليه..لأنه من الواجب علينا نحافظ على تراثنا ونحميه وبحزن حقيقي آسفه على الحريق اللي حصل بكاتدرائية النوتردام واللي لامسين الحزنمن العالم كله على صرح عظيم زي ده ، ويمكن دي حاجه تدق ناقوس على ان اد ايه التراث مهم وكل واحد فينا معني بيه وبيشكل جزء من وجدانه".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و هو بطولة كل من زينة، إيناس كامل، عبد الرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيى الدين.