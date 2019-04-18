ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أثار التشابه الكبير بين لحن الأغنية الجديدة للفنانة السورية أصالة "بنت أكابر"، وأغنية "يلي بتحب النعنع" للفنان الأردني طوني قطان، والتي صدرت في عام 2017 جدلاً كبيراً، حيث إتهم عددٌ كبيرٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصالة بسرقة لحن الأغنية، مشيرين إلى أن اللحن مشابه تماماً لأغنية قطان، وقول ملحن الأغنية محمود خيامي أن ما يحكى عن سرقة لحن الأغنية ما هو إلا بروباغندا وليس له أي أساس من الصحة، ردّ قطان في حديث خاص لموقع "الفن" على خيامي، مؤكداً أنه ليس بحاجة الى بروباغندا وهو لم يتحدث عن الموضوع في الإعلام، فمتابعوه عبر مواقع التواصل الإجتماعي أرسلوا له التشابه في لحن الأغنية، ولم يفتعل قضية من وراء هذا الموضوع.
وأضاف: "لست بحاجة الى بروباغندا فأعمالي تتحدث عني، وأغنياتي ناجحة".
كما كشف قطان لموقعنا عن جديده، وهي أغنية باللهجة الخليجية سيطرحها اليوم، "بعنوان "هلا وغلا"، من توزيع، كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- طوني قطان يرد على محمود خيامي ويكشف عن جديده باللهجة الخليجيةخاص الفن- داليدا خليل تتجه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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