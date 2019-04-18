خاص "الفن"- طوني قطان يرد على محمود خيامي ويكشف عن جديده باللهجة الخليجيةخاص الفن- داليدا خليل تتجه...

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أثار التشابه الكبير بين لحن الأغنية الجديدة للفنانة السورية ​أصالة​ "بنت أكابر"، وأغنية "يلي بتحب النعنع" للفنان الأردني ​طوني قطان​، والتي صدرت في عام 2017 جدلاً كبيراً، حيث إتهم عددٌ كبيرٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصالة بسرقة لحن الأغنية، مشيرين إلى أن اللحن مشابه تماماً لأغنية قطان، وقول ملحن الأغنية ​محمود خيامي​ أن ما يحكى عن سرقة لحن الأغنية ما هو إلا بروباغندا وليس له أي أساس من الصحة، ردّ قطان في حديث خاص لموقع "الفن" على خيامي، مؤكداً أنه ليس بحاجة الى بروباغندا وهو لم يتحدث عن الموضوع في الإعلام، فمتابعوه عبر مواقع التواصل الإجتماعي أرسلوا له التشابه في لحن الأغنية، ولم يفتعل قضية من وراء هذا الموضوع.