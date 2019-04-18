خاص الفن- داليدا خليل تتجه إلى أبوظبي والسبب "بعد الخميس"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" ان الممثلة ​داليدا خليل​ تسافر اليوم الى أبوظبي لتتحضر للمشاركة في الفيلم الجديد "بعد الخميس" الذي سيكون من بطولتها مع عدد من الممثلين ولكنها لن تكشف عن تفاصيل عن دورها حاليا، الا انها تؤكد ان الخطوة ستكون رائعة وستكون هي محور الفيلم، وكانت تنتظر الاشراف على الانتهاء من تصوير مسلسل "أسود" كي تبدأ بالعمل على هذا الفيلم.

وكان الممثل المصري محمد إمام قد نشر الصورة الأولى من كواليس تصوير مسلسل "هوجان" مع الممثلة اللبنانية داليدا خليل بعدما وقع اختياره عليها لمشاركته العمل كضيفة شرف لبنانية.