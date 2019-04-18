بالفيديو: زوج أنغام لزوجته الأولى: لا زلت أحبك عودي إلى المنزل

أكّد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أنّها لا يزال يحبّ زوجته الأولى ياسمين عيسى، ويتمنّى أن تعود إلى منزلهما.

وظهر أحمد في فيديو مباشر عبر انستقرام، توجّه به إلى زوجته بعد حصولها على الطلاق رسميًّا، قال فيه إنه ما زال يحبها ويقدّرها، وأضاف أنه يعلم جيدًا أنها تتأثر بمن حولها ممّن يحاولون إفساد حياتهما.

وأكّد ابراهيم أنه لم يتخلَّ عن بيته وأبنائه الذين يعيشون معه ومع والدته، ويزورون والدتهم في أيّ وقت، وطلب منها أن تعود لبيتها في أيّ وقت لو أرادت ذلك.

يُذكر أنّ ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، أكدت في تصريحات صحافية بالأمس، حصولها على الطلاق رسميًّا من زوجها، بعد تعمّده استفزازها في أكثر من مناسبة، منها حفل إطلاق ألبوم "حالة خاصة جدًّا"، بعد ظهوره مع أنغام زوجته الثانية، وتبادلهما القبلات أمام الشاشة، وأضافت أنها لم تجد ما تقوله لأبنائهما حول تبادل والدهما القبلات مع زوجته الجديدة.

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ولم يعرف بعد تعليق أنغام على الفيديو، وما إذا كان زوجها قد أخبرها بأمر البث المباشر من قبل، أم أنّ البث جاء وليد لحظة عاطفية.

شاهدوا الفيديو

https://bit.ly/2Gw6kf9