فيلم "بعد الخميس" يضم نجوم الوطن العربي أبرزهم داليدا خليل وطلعت زكريا

بدأ المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، تصوير الفيلم السينمائي «بعد الخميس»؛ ليصبح أول فيلم كوميدي يجمع بين نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح الناصر، أن «بعد الخميس»، هو فيلم اجتماعي كوميدي تربوي من جهة، ويثبّت العادات والتقاليد من جهة أخرى؛ مؤكداً أن الفيلم يلامس مشاعر الجيل الجديد، ويقدمها للجيل نفسه بصورة جديدة ومعاصرة وبتكنيك جديد؛ واعدًا بعمل سينمائي يسهم في نقل السينما الخليجية للمنافسات العالمية.

وأشار الناصر خلال بيان صحفي تسلمت الجميلة نسخة منه، إلى أن الفيلم لا يقدم سينما خليجية وحسب؛ بل عربية بالمجمل؛ مؤكداً على ذلك بأن الفيلم سيقوم ببطولته مجموعة من نجوم الفن في مصر والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا والعراق.

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وكشف الناصر، أن فكرة الفيلم تدور حول أخوين شابين يُربيان تحت جناح أب ثري؛ فيعيشان الرفاهية واللامبالاة، قبل أن يُتوفى أبوهما الموصي لشقيقه الشريك له، أن يهتم بالولدين ويعلمهما الحياة من باب آخر غير الرفاهية.

ويشارك في بطولة الفيلم، نخبة من النجوم العرب تضم: الفنان طلعت زكريا من مصر، عبدالله الجميري، ميلا الزهراني، محمد هاشم من السعودية، منصور الفيلي، بلال عبدالله، علي تميمي، جيهان أنور من الإمارات، داليدا خليل من لبنان، بسام علي من سوريا، أغنية الفيلم بصوت المطرب العراقي محمود تركي.