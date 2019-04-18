تحدثت الممثلة ناهد السباعي عن فيلمها السينمائي «اللعبة الأمريكاني»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي.
قالت ناهد إنها سعيدة بهذا الفيلم؛ لأنه من تأليف والدها الراحل مدحت السباعي، ومن إنتاج والدتها ناهد فريد شوقي؛ موضحة أنها ليست بطلة الفيلم؛ بل البطل هو أحمد فهمي، وأنها لم تعتمد على والدتها لتحصل على دور البطولة.
وأكدت ناهد خلال حلولها ضيفة على برنامج «حفلة 11» من تقديم سمر يسري، أنها راضية عن الفيلم وعن الشكل الذي ظهر به، وسعدت كثيراً عندما شاهدته وسط الجمهور؛ مشيرة إلى أنه مر بظروف صعبة كان أولها انسحاب الممثل أحمد الفيشاوي منه.
وتحدثت ناهد عن أزمة الفيشاوي مع الفيلم، ورفضت أن تكشف سبب تركه للعمل بعد بدء تصويره، وقالت إنها صدمت كثيراً فيه، ولم تتوقع أن يفعل هذا بهم.
أوضحت أن علاقتها بالفيشاوي مختلفة عن أي زميل آخر؛ فهي علاقة عائلية؛ فوالدها الراحل كان صديقاً مقرباً للفنان فاروق الفيشاوي، كما كان جدها الفنان فريد شوقي يعتبره ابنه، أما هي وأحمد فتشاركا لحظات كثيرة معاً منذ طفولتهما؛ حتى أن أغلب صورها وهي طفلة يظهر فيها.
وأكدت أنها سمعت كثيراً أن أحمد الفيشاوي يترك بعض الأعمال دون أن ينتهي من تصويرها، لكنها لم تتوقع أن يفعل هذا بهم بسبب علاقتهم الأسرية؛ مشيرة إلى أنه كان تقاضى 40% من أجره بعد يومين من التصوير فقط، والآن يطالب بتعويض.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي: "أحمد الفيشاوي صدمني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.