قرر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الخروج عن صمته والرد على منتقديه.
في فيديو عبر حسابه على Instagram، تحدث إبراهيم عن زوجته الأولى السيدة ياسمين عيسى، التي انفصل عنها رسمياً قبل فترة قليلة.
أكد إبراهيم أنه لن يرد على أي كلام قالته ياسمين عنه؛ لأنها أم أولاده ويحبها كثيراً ويقدرها، لكن بعض الناس من حولها يستغلون الأمور بينهما بشكل سيئ.
أضاف، أنه لن يرد على أي شيء من أجل أولاده؛ لأنه لا يصح أن يرد عليها أمام الناس؛ موضحاً أنه لم يتخل عن أولاده ولم يترك منزله، وأن أولاده يعيشون معه ومع والدته، وعندما يرغبون في العيش مع والدتهم يذهبون إليها؛ مشيراً إلى أن ياسمين إذا أرادت العودة إلى منزله، هو ليس لديه أية مشكلة، هي حرة في قرارها، ومهما حدث ستظل علاقتهما طيبة.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام يتحدث عن زوجته الأولى: أحبها جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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