زيزي عادل تتعرض لحادث مروع بسيارتها

تعرضت الفنانة زيزي عادل نجمة برنامج ستار أكاديمي، لحادث تصادم أليم فجر اليوم الخميس؛ حيث تهشمت سيارتها.

وأكد مصدر مقرب من زيزي، أنها كانت عائدة من عملها بعد إحياء أحد الأفراح واصطدمت سيارتها بسيارة أخرى؛ لتتهشم سيارتها بشكل كامل، لكن العناية الإلهية أنقذتها من الموت المحقق.

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من ناحية أخرى، تستعد زيزي عادل لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

كانت زيزي عادل قد أطلقت أغنية جديدة بعنوان: الرجالة، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

وأثارت الأغنية جدلاً كبيراً بسبب هجومها على الرجال وانتقادها لتصرفاتهم.