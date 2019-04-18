أول تعليق من لقاء سويدان على خبر خطوبتها سراً

علقت الفنانة لقاء سويدان على خبر خطوبتها سراً، الذي انتشر بقوة خلال الساعات الماضية عقب تعرضها لحادث سير، واتضح من محضر الشرطة، أن الرجل الذي كان بصحبتها، هو خطيبها وهو رجل أعمال شاب.

وعلقت الفنانة لقاء على الخبر بأنها لا تعرف، الناس بتجيب الكلام ده منين، وبسؤالها عن تعرضها لحادث بالفعل، رفضت التعليق؛ مؤكدةً أنها معندهاش رد، وهو ما زاد من حدة تداول الخبر؛ خصوصاً بعد رفض لقاء التعليق على الأمر بشكل واضح.

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وكانت لقاء سويدان قد حضرت عرض مسرحية الملك لير للفنان يحيى الفخراني بصحبة نفس الشخص، وقيل وقتها إنه خطيبها، ولكنها لم تعلن عن الأمر، وهو ما دعا البعض لتأكيد الأمر بعد الحادث.

يذكر أن لقاء تزوجت من الفنان حسين فهمي، وحصلت على طلاقها منه بعد عدد من المشاكل والأزمات التي دارت بينهما، وصلت إلى ساحات المحاكم والقضاء، ونجحت لقاء في الحصول على نفقة شهرية منه، وتقدمت بشكوى أنها لم تصلها رغم صدور حكم المحكمة.