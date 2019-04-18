إبنة عمرو دياب تثير الجدل بصورها من جديد

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 09:56 مساءً - أثارت “كنزى” إبنة الفنان المصري ​عمرو دياب​ الجدل من جديد بصورها الجرئية، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

وإختارت كنزى دياب إطلالة صيفية ناعمة، فارتدت “توب” باللون الأزرق من دون أكمام، وكشف قليلاً عن بطنها بقصة جميلة.

وفضّلت كنزى ترك شعرها “كيرلي” على طبيعته، وخرجت في رحلتها الى إحدى الشواطئ من دون مكياج وبدت في غاية الجمال.

وقد نالت صور كنزي إعجاب الآلاف من متابعيها ومحبيها، والتعليقات مدحت جمالها وأناقتها الدائمة، لاسيما أنها من عشاق الموضة وتصميم الازياء.

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