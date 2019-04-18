شاهدوا زوج أنغام لزوجته الأولى: أحبك وأنتظر عودتك الى المنزل

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 09:56 مساءً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا مصورا للموزع الموسيقيى ​أحمد إبراهيم​ زوج الفنانة ​أنغام​، يوجه من خلاله رسالة الى زوجته الأولى.

وأكد إبراهيم أنه لا يزال يحب زوجته الاولى، ويكن لها التقدير والاحترام، وفي إنتظار عودتها الى المنزل متى تشاء، وبرر عدم رده على الاخبار المنتشرة حول الخلافات بينهما عقب زواجه الثاني من الفنانة أنغام، انه لن يرد على تلك الاخبار احترامًا لزوجته الاولى وشعور ولديهما اللذين لا يزالان يعيشان معه في منزل والدته.