شاهدوا ممثلة خليجية تهاجم زميلة لها من دون أن تسميها: عنصرية وغبية وسخيفة

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 09:56 مساءً - هاجمت الممثلة الخليجية ​زهرة عرفات​ زميلة لها من دون أن تسميها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تناقله عدد كبير من المتابعين.

وقالت عرفات:”حبيبتي اللي واخذة مقلب في نفسك. لما يكون عند مشاهدات على “السناب” ولا على “الإنستغرام” هذا لا يجعل منك نجمة تلفزيون بل يجعل منك نجمة سوشل ميديا”.

وأضافت: “عنصرية لأبعد الحدود في كل المواقف، غبية وسخيفة. يعني تخيلوا عنصرية وغبية وسخيفة وواخذة مقلب في نفسها. هل خلطة بطلّع لكم شنو؟ بطلّع لكم بني آدم مريض”.

وتوجهت إليها من دون أن تسميها بالقول: “إنت مريضة. إذا ما تتابعيني أكيد في أحد من حواليك يتابعيني ويدرون إني أنا أتكلم عنك، إنت إنسانة مريضة”.