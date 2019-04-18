شاهدوا دانا الطويرش تكشف جنس جنينها؟.. خمنوا الاسم الذي اختارته!

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 09:56 مساءً - كشفت مدونة الجمال الكويتية دانا الطويرش جنس جنينها في فيديو تناقله عدد كبير جداً من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فيه برفقة الفنانة أمل العوضي وبعض الصديقات. وسألتها الممثلة عما إذا كان مولودها المنتظر ولداً أم بنتاً لتجيب بأنها بنت.

وفي جزء آخر من المقطع المصور أشارت العوضي إلى أن دانا حامل ببنت وأنها ستطلق عليها اسم “عذبة”.

وتمنت لها الخير والسلامة وسهولة الولادة مشيرة إلى أن حياتها ستصبح أجمل وأنها ترى في ولادة البنات بركة.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير جداً من المتابعين وحقق على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 102 ألف مشاهدة.

كذلك فاجأ زوج الطويرش رواد المواقع بنشر فيديو كشف من خلاله الطريقة التي تقدم بها لخطبتها. وحدث ذلك في أحد المطاعم في أجواء رومنسية حيث فاجأها بخاتم الخطوبة ما دفعها إلى التأثر وإلى احتضانه.