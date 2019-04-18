ولدا ماريا كاري يسرقان الأنظار – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية ماريا كاري الجمهور بصورة عائلي تجعها بولديها Moroccan وMonroe عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت ماريا كاري في تعليقها على الصورة التي حصدت عشرات آلاف الإعجابات: “بعض الأنشطة بعد المدرسة”.
على صعيد آخر، سيتم تكريم أيقونة الغناء العالمية ماريا كاري، بجائزة Icon Award ضمن حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards لعام 2019 و المقرر إقامته في بداية شهر أيار/مايو المقبل.
ويأتي تكريم ماريا كاري كونها استطاعت أن تضع بصمة مميزة في عالم الغناء مما جعلها ذات ”ستايل” مبهر من الصعب تقليده أو استنساخه.
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